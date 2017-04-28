Компания “Аэрофлот” вышла из сделки с корпорацией Boeing

По Редактор -
12:35
0
18

Причина в том, что 22 самолета Dreamliner не были поставлены в срок. У руководства как российского перевозчика, так и американского авиахолдинга, нет нерешенных вопросов, а также претензий друг к другу. Оставшиеся участники сделки, сообщает “Интерфакс”, в том числе и лизинговая “дочка” “Ростеха” – предприятие “Авиакапиталсервис”, должны решить все проблемы до 1 сентября этого года.

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

Узнать больше
ПОДЕЛИТЬСЯ
Редактор

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ