Компания “Аэрофлот” вышла из сделки с корпорацией Boeing

Причина в том, что 22 самолета Dreamliner не были поставлены в срок. У руководства как российского перевозчика, так и американского авиахолдинга, нет нерешенных вопросов, а также претензий друг к другу. Оставшиеся участники сделки, сообщает “Интерфакс”, в том числе и лизинговая “дочка” “Ростеха” – предприятие “Авиакапиталсервис”, должны решить все проблемы до 1 сентября этого года.