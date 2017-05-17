Китайская автомобильная компания JAC намерен возобновить сборочное производство в России

По Редактор -
15:37
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Китайская автомобильная компания JAC обсуждает возможность возобновления сборочного производства в России, сообщает ТАСС. Завод в Черкесске пришлось закрыть из-за неблагоприятных экономических условий. В июле 2014 года в Москве открылось официальное представительство завода в России, на рынок которой компания JAC поставляет грузовые автомобили и несколько моделей городских внедорожников. Дилерская сеть китайского производителя в настоящее время охватывает 25 российских регионов, включая Крым.

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Редактор

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