Китайская автомобильная компания JAC намерен возобновить сборочное производство в России

Китайская автомобильная компания JAC обсуждает возможность возобновления сборочного производства в России, сообщает ТАСС. Завод в Черкесске пришлось закрыть из-за неблагоприятных экономических условий. В июле 2014 года в Москве открылось официальное представительство завода в России, на рынок которой компания JAC поставляет грузовые автомобили и несколько моделей городских внедорожников. Дилерская сеть китайского производителя в настоящее время охватывает 25 российских регионов, включая Крым.