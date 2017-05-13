Китайская автомобильная компания JAC изучает вопрос о возобновлении производства в России

Китайская автомобильная компания JAC, которая входит в десятку крупнейших китайских автопроизводителей и располагает 19 сборочными предприятиями за рубежом, изучает вопрос о возобновлении производства в России и, если будет достигнута договоренность с российским партнером, автомобили будут собираться на уже имеющемся конвейере. Компания, сообщает ТАСС, выпускает грузовые автомобили и несколько моделей городских внедорожников, а в последние годы, как и многие китайские концерны, компания взяла курс на продвижение автомобилей на чистых источниках энергии.