Китайская автомобильная компания JAC изучает вопрос о возобновлении производства в России

По Редактор -
12:29
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Китайская автомобильная компания JAC, которая входит в десятку крупнейших китайских автопроизводителей и располагает 19 сборочными предприятиями за рубежом, изучает вопрос о возобновлении производства в России и, если будет достигнута договоренность с российским партнером, автомобили будут собираться на уже имеющемся конвейере. Компания, сообщает ТАСС, выпускает грузовые автомобили и несколько моделей городских внедорожников, а в последние годы, как и многие китайские концерны, компания взяла курс на продвижение автомобилей на чистых источниках энергии.

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Редактор

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