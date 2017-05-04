Кирилл Шамалов продал 17% акций “Сибура”

По Редактор -
12:38
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Основным покупателем выступил Леонид Михельсон. Он увидел свою долю в химическом холдинге до
48,5%, как следует из сообщения концерна. Сумма сделки не разглашается, но в
конце 2015-го компания оценивалась почти в 13,5 миллиардов долларов. Таким
образом, Михельсон мог заплатить около 1 миллиарда 900 миллионов. Еще одним
покупателем пакета Шамалова стал Геннадий Тимченко, он увеличил свою долю в
“Сибуре” на 2,7%.

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Редактор

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