Кирилл Шамалов продал 17% акций “Сибура”

Основным покупателем выступил Леонид Михельсон. Он увидел свою долю в химическом холдинге до

48,5%, как следует из сообщения концерна. Сумма сделки не разглашается, но в

конце 2015-го компания оценивалась почти в 13,5 миллиардов долларов. Таким

образом, Михельсон мог заплатить около 1 миллиарда 900 миллионов. Еще одним

покупателем пакета Шамалова стал Геннадий Тимченко, он увеличил свою долю в

“Сибуре” на 2,7%.