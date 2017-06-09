Катарский суверенный фонд опроверг данные о возможности выкупа акций Роснефти

По Редактор -
12:43
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Катарский суверенный фонд официально опроверг данные о якобы существующей возможности обратного выкупа акций “Роснефти”, приобретенных в рамках сделки по приватизации госпакета компании в 19,5 процентов, – о такой возможности ранее сообщили западные деловые издания. В Катарп заявили: подобное исключено условиями контракта, ни одна из российских сторон сделки не имеет права проводить так называемый байбэк – ни сама “Роснефть”, ни “Роснефтегаз”, ни правительство. В “Роснефти” информацию о таком опционе назвали слухами.

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Редактор

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