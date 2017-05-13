Капитализация Ноубл Групп упала на треть

Капитализация одного из крупнейших сырьевых трейдеров Азии – “Ноубл Групп”, чьим акционером является китайский госинвестфонд China Investment, на фоне слабых прогнозов упала на треть и опустилась ниже 1 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2010 году эта цифра превышала 10 миллиардов. Эти данные, пишет газета “Файнэншиал Таймс”, повысили сомнения инвесторов в способности компании восстановить бизнес после крупных потерь в предыдущие годы, спровоцировавших серьезную реорганизацию операций.
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