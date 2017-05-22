К 2020 году в Тверской области может появиться свой агрокластер – холдинг “Евродон”, крупный российский производитель индейки и утки, планирует построить крупный комплекс по производству индейки, утки и баранины, а также мясоперерабатывающий завод. Продукция, производима здесь, будет поставляться в Москву и Санкт-Петербург, а существующий завод в Ростовской области переориентируется на экспорт. Финансирование проекта, сообщает ТАСС, будет осуществляться за счет собственных и заемных средств. В настоящее время компания подбирает пул банков, при этом привлечение иностранных партнеров в проект не планируется.
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