К 2020 году “Тесла” хочет выпускать до полумиллиона автомобилей в год

По Редактор -
21:54
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В рамках реализации этих планов компания через два года планирует построить 250 заправочных станций для электрокаров и увеличить число обслуживающего персонала до 1,5 тысяч техников.

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Редактор

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