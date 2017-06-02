Из-за непогоды урожай зерна снизится на 100-105 миллионов тонн

Минсельхоз России понизил прогноз по урожаю зерна в текущем году до 100-105 миллионов тонн по причине неблагоприятной погоды. Несмотря на макроэкономические сложности, рост сельхозпроизводства в России составит от 4 до 5 процентов и по меньшей мере 18 миллиардов долларов может составить объем аграрного экспорта, считает глава Минсельхоза Александр Ткачев. Чиновник подтвердил, что движение к этим показателям будет происходить как на федеральном, так и на региональном уровне.