Италянских компаний интересует российский рынок

Итальянские компании вновь увеличивают интерес к российскому рынку – об этом заявил премьер-министр Италии Паоло Дженсилоне по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным. Он рассказал, что в России работают примерно 600 итальянских компаний, итальянский бизнес не уходил из России даже в самые трудные для двусторонних контактов времена, и это, по его словам, был правильный выбор, потому что сегодня имеет место позитивное возобновление торговых отношений между странами.
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