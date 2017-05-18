Италянских компаний интересует российский рынок

По Редактор -
19:58
0
10

Итальянские компании вновь увеличивают интерес к российскому рынку – об этом заявил премьер-министр Италии Паоло Дженсилоне по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным. Он рассказал, что в России работают примерно 600 итальянских компаний, итальянский бизнес не уходил из России даже в самые трудные для двусторонних контактов времена, и это, по его словам, был правильный выбор, потому что сегодня имеет место позитивное возобновление торговых отношений между странами.

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

Узнать больше
ПОДЕЛИТЬСЯ
Редактор

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ