Инвестор строительства мусорных электростанций в России определится в середине июня

По Редактор -
18:30
0
7

Отбор на втором этапе допускается только для проектов, включенных в перечень по итогам первого этапа и в которых плановые капитальные затраты не превышают предыдущих значений. Предстоит, в частности, построить мощности в Татарстане, Москве и Подмосковье. Строить мусоросжигающие станции планируют с госкорпорацией “Ростех”. Объявленная степень локализации оборудования для строительства электростанций на мусоре – не менее 55%. При этом Министерство энергетики начало разрабатывать механизм гарантирования возврата инвестиций для таких электростанций еще в 2015 году.

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

Узнать больше
ПОДЕЛИТЬСЯ
Редактор

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ