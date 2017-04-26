Инвестор строительства мусорных электростанций в России определится в середине июня

Отбор на втором этапе допускается только для проектов, включенных в перечень по итогам первого этапа и в которых плановые капитальные затраты не превышают предыдущих значений. Предстоит, в частности, построить мощности в Татарстане, Москве и Подмосковье. Строить мусоросжигающие станции планируют с госкорпорацией “Ростех”. Объявленная степень локализации оборудования для строительства электростанций на мусоре – не менее 55%. При этом Министерство энергетики начало разрабатывать механизм гарантирования возврата инвестиций для таких электростанций еще в 2015 году.
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