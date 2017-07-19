Инвестиции в предприятие по выпуску судовой мебели АО «Гесер» составили свыше 600 млн руб

В российском гражданском судостроении на долю импорта сейчас приходится 70 процентов выпускаемой продукции. Основными поставщиками здесь остаются предприятия Южной Кореи, Китая, а также Польши и Германии, и на этом фоне весьма заметным фактом стало открытие производства компанией “Гесер”, которая будет выпускать широкий ассортимент изделий, в том числе иллюминаторы и мебель для флота. В рамках знакомства с производственной линией гендиректор ЗАО “Гесер” Юрий Лебедев сообщил, что в прошлом году компания уже инвестировала в новое производство 661 миллион рублей, из них половина предоставлена “Фондом развития промышленности” в качестве льготного займа под 5 процентов годовых сроком на 5 лет.

Юрий ЛЕБЕДЕВ, генеральный директор ЗАО “Гесер”: Помощь Минпромторга, “ФРП” для нас толчок, если бы этого не было, я бы не стал вкладывать, помимо 300 миллионов вложили еще 500 миллионов своих денег. И все-таки эти деньги под небольшие проценты дали уверенность, что будет легче, потому что в банке такие деньги не занять. Мы закупили линию “Сальванини”, лазер и разработаем, поставим на поток производство все. Делать те вещи, которые даже руками не сделать, то есть ушел ручной труд, качество гораздо выше. Мы сейчас разработаем, отехноложим все это и со следующего года у нас пойдет реально снижение цен по ряду изделий.