HP вышла на первое место по продажам ПК, обогнав Lenovo

HP вернула себе статус мирового рынка по продаже персональных компьютеров – она обогнала своего ближайшего конкурента Lenovo, сообщает аналитическая компания “Гатнер”. В то же время, по данным аналитиков, продажи ПК в мире продолжают падать – так, по итогам второго квартала, поставки упали на 4,3 процента, до 60 миллионов штук, что стало минимальным за последние 10 лет.