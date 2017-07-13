HP вышла на первое место по продажам ПК, обогнав Lenovo

По Редактор -
21:54
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HP вернула себе статус мирового рынка по продаже персональных компьютеров – она обогнала своего ближайшего конкурента Lenovo, сообщает аналитическая компания “Гатнер”. В то же время, по данным аналитиков, продажи ПК в мире продолжают падать – так, по итогам второго квартала, поставки упали на 4,3 процента, до 60 миллионов штук, что стало минимальным за последние 10 лет.

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Редактор

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