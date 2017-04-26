Hannover Messe 2017. 800 деловыйх встреч с властями Москвы

В общей сложности 800 деловых встреч, в том числе через скайп, запланированы властями Москвы на открывшейся международной промышленной выставке – ярмаре “Ганновер Мессе – 2017”. Представитель департамента науки и промышленной политики и предпринимательства Москвы сообщил на открытии стенда российской столицы о том, что на выставке представлены 20 экспонатов, свою инновационную продукцию показывают 20 компаний. В работе стенда принимают участие руководители столичных технопарков, готовых предложить кооперационные связи Западу, ожидается подписание соглашений по меньшей мере на 100 миллионов долларов. Со своей стороны, глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Москва обладает хорошим… (Сбой в записи.) … национального бренда “Сделано в России”, он создан при поддержке государства и направлен на поиск потенциальных партнеров и потребителей продукции и услуг российских компаний на внешних рынках.
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