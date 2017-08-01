Группа “Сафмар” Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова выручила почти 18 миллиардов рублей от продажи доли в “М.Видео”

“Сафмар” продала более 44 миллионов акций ритейлера – это соответствует доле чуть меньше 25 процентов. Как сообщается на сайте ритейлера, бумаги купили международные инвесторы по цене 405 рублей за штуку. “М.Видео” денего от продажи не получит – все средства достанутся компании “Лагранолия Холдингз”, через нее “Сафмар” владеет контрольной долей в ритейлере. Проданный пакет группа получила в результате выкупа акций у миноритариев “М.Видео” в апреле. Перед этим она приобрела контрольный пакет сети у ее основателя – Александра Тонкована и его партнеров, это стоило группе более 17 миллиардов рублей. В результате SPO доля “Сафмар” в “М.Видео” составит менее 58 процентов.