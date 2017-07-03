Группа “Онэксим” заложила в “Газпромбанке” и “Сбербанке” принадлежащую ей 50-процентную долю в генерирующей компании “Квадра”

В марте 2017 года, сообщает “Интерфакс”, эти финансовые организации предоставили “Квадре” синдицированный кредит на 7,5 миллиардов рублей. Его обеспечением стали акции, имущество и земельные участки. Средства, необходимы на строительство энергоблоков по договорам о предоставлении мощности. Компания должна запустить объекты на Алексинской и Воронежской электростанциях.