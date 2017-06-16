“Группа ГАЗ” и компания “Фольксваген” будут выпускать в России грузовики

“Группа ГАЗ” и компания “Фольксваген” будут выпускать в России не только легковые машины – авто производители договорились сотрудничать в сегменте грузовиков, “мерседес” собирается построить завод в Подмосковье. Насколько привлекателен российский авторынок для иностранных производителей? Еще недавно международные автоконцерны сворачивали производство в России, теперь возвращаются, почему?

Многие поняли, что в условиях санкций можно работать, к тому же российский авторынок крайне привлекателен для производителей. Дело в том, что несмотря ни на какие санкции, ни на какой кризис, ежегодно в России производят больше миллиона машин.