Группа “Фасмар” продает часть своей доли торговой сети М Видео

Иностранные инвесторы получат возможность купить почти четверть торговой сети “М Видео” – часть своей доли продает группа “Фасмар”, у которой более 82 процентов акций ритейлера. Стоимость продажи станет известна, когда сформируется книга заявок. Я добавлю, что в этом году “Сафмар” выкупил у миноритариев, по сути, такой же объем бумаг – то же, что и сейчас предлагает рынку, более чем за 44 миллиона обыкновенных акций компания заплатила 17 миллиардов 700 миллионов рублей.