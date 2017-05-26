Гражданские самолеты “Сухого” планирует продать лайнеры в Юго-Западную Африку

“Гражданские самолеты “Сухого” расширяют свое присутствие на международном рынке – компания планирует продать лайнеры в Юго-Западную Африку, авиаперевозчик “Эйр Намибия” заинтересован в покупке 3 бортов. Ориентировочная поставка запланирована на 2018. В самолетах “Сухого” также заинтересованы Иран, Уругвай и Армения. Сейчас наибольшее число “Сухой Суперджет 100” у “Аэрофлота” – 30 машин и мексиканской “Интерджет” – 22 самолета. В текущем году компания планирует продать 34 лайнера, в 2018 – 38 и 37 машин в 2019.
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