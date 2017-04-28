“Газпром” отчитался по прибыли за прошлый год

По Редактор -
18:49
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Чистая прибыль компании по международной системе финансовой отчетности превысила 950 миллиардов рублей, тогда как годом ранее было около 800 миллиардов. Выручка компании за год составила 6 триллионов рублей.

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Редактор

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