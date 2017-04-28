“Газпром” отчитался по прибыли за прошлый год

Чистая прибыль компании по международной системе финансовой отчетности превысила 950 миллиардов рублей, тогда как годом ранее было около 800 миллиардов. Выручка компании за год составила 6 триллионов рублей.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
121ФанатыМне нравится
117ПодписчикиЧитать
135ЧитателиЧитать
48ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...
Аналитика
Что такое мониторинг Аналитика? Аналитика тесно связана с Мониторингом СМИ, так как, заказывая мониторинг, заказчик получает большой объем релевантной структурированной информации. Часто она бывает нужна...