Газпром намерен нарастить добычу по итогам этого года

В годовом сравнении производство газа вырастет на 5,5 процентов, с 419 миллиардов до 442,3, об этом говорится в отчетности компании. Кроме того, в планах “Газпрома” увеличение производства, доли добычи в России с 66 до 67,3. Что касается долгосрочных прогнозов, то уже к 2025 году объем закачки газа в хранилища могут составить в диапазоне от 495 до 530 миллиардов кубометров. Главное условие сохранения таких ожиданий – это спрос российский потребителей и стабильность на внешнем рынке, говорится в сообщении “Газпрома”.
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