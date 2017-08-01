“Фольксваген” и “Рено – Нисан – Мутсубиши” обошли “Тойоту” по объемам продаж

Германский концерн “Фольксваген” и франко-японский холдинг “Рено – Нисан – Мутсубиши” в первом полугодии обошли “Тойоту” по объемам продаж автомобилей. Если “Тойота” с января по июнь продала 5 миллионов 130 тысяч машин, то “Рено – Нисан – Митсубиши” рекордные 5 миллионов 270 тысяч, в этот показатель включены и данные “АвтоВАЗа”. Ранее французская компания улучшила прогнозы для автомобильных рынков России и Бразилии.