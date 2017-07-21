ЕС намерен ввести антидемпинговые пошлины на сталь из четырёх стран

Еврокомиссия предложила ввести антидемпинговые пошлины на импорт стали горячего проката, в том числе из России. Сбор может превысить 30 процентов. Окончательное решение примут в октябре. Пока информагентства ссылаются на предварительные материалы комиссии. Для Магнитогорского меткомбината пошлина может составить 33 процента, для НЛМК – 15, для “Северстали” – чуть больше 5. Из трех компаний комментарий РБК дала только “Северсталь”. Там сказали, что не будут останавливать поставки из-за таких мер. По мнению опрошенных РБК аналитиков, “Магнитке” придется перенаправить поставки на другие рынки, прежде всего, в Россию. Две другие компании продолжат импорт в Европу.

Почти год назад Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России и Китая. В России с такой мерой не согласны. Компании подали иск к Еврокомиссии, а Минэкономразвития пожаловалась в ВТО.