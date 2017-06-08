Эксперты Столыпинского клуба раскритиковали план Алексея Кудрина по развитию страны до 2024 года.

Эксперты Столыпинского клуба, который возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, раскритиковали план Алексея Кудрина по развитию страны до 2024 года. Как пишет РБК, в программе Кудрина, в частности, не прописано, за счет чего должно быть сокращено технологическое отставание от других стран. Еще одна претензия касается зависимости от экспорта нефти и газа. По плану экс-главы Минфина, несырьевой экспорт удвоится к 2024 году и превысит сырьевой в 2035-м. Однако ставку Кудрин делает на пока не созданные сектора экономики, указывают критики. Не нравится им и предложение повысить пенсионный возраст, по крайней мере пока средняя продолжительность жизни не достигнет 75 лет. Сейчас – 72. В качестве альтернативы предлагают активнее развивать добровольное пенсионное обеспечение за счет роста зарплат. Еще одно принципиальное отличие. Если Кудрин предлагает не повышать налоги в ближайшие несколько лет, то Титов за налоговые каникулы для бизнеса, то есть фактически за их снижение. Титов и Кудрин подготовили конкурирующие программы развития страны и на прошлой неделе представили их президенту.