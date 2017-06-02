Экономический форум: больше всего соглашений сегодня у РЖД и ВЭБа

Банк развития договорился с “Росатомом”, что поучаствует в строительстве в России исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах, самого мощного в мире. Также ВЭБ вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией создадут систему лизинга самолетов Sukhoi Superjet 100 и нового МС-21. Лайнеры планируют продавать в Европейском союзе, Латинской Америке и Африке. У РЖД в копилке проектов – строительство высокоскоростной магистрали “Москва – Тула”. Поезд будет идти в столицу всего час. РЖД примет участие в строительстве и другой магистрали – “Екатеринбург – Челябинск”, это обойдется в 165 миллиардов рублей. И предполагается участие в том числе частных инвесторов. И буквально уже к завершению первого дня форума стало известно, что РЖД протянет дорогу в Индии. Предстоит построить более пятисот километров скоростного сообщения. Сумма контракта не раскрывается.