Донстройинвест выходит на рынок массового жилья

По Редактор -
21:54
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“Донстройинвест” – один и крупнейших московских застройщиков недвижимости бизнес- и преимум-класса – выходит на рынок массового жилья. Как сообщают “Ведомости”, со следующего года компания приступит к реализации двух проектов комфорт-класса в Метрогородке и на Ореховом бульваре, общая площадь объектов превысит 1 миллион квадратных метров. Эксперты оценивают объем инвестиций в 60 миллиардов рублей.

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Редактор

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