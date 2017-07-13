Донстройинвест выходит на рынок массового жилья

“Донстройинвест” – один и крупнейших московских застройщиков недвижимости бизнес- и преимум-класса – выходит на рынок массового жилья. Как сообщают “Ведомости”, со следующего года компания приступит к реализации двух проектов комфорт-класса в Метрогородке и на Ореховом бульваре, общая площадь объектов превысит 1 миллион квадратных метров. Эксперты оценивают объем инвестиций в 60 миллиардов рублей.