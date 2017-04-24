Премьер Дмитрий Медведев распорядился использовать кассовую технику при продаже на рынках непродовольственных товаров – это должно усилить контроль за налоговыми выплатами в России и защитить права потребителей. В перечень, ранее подготовленный Минфином, включены, в частности, ковры, одежда. Изделия из кожи, лекарства, компьютерное и электрическое оборудование, а также мебель, музыкальные инструменты и некоторые другие категории товаров. Ранее кассовые аппараты применялись торговцами добровольно, с июля следующего года такая техника должна будет использоваться в обязательном порядке.