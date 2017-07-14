Daimler восемь лет продавал машины с «грязными» дизельными моторами

“Даймлер” реализовал более миллиона машин с дизельными двигателями, которые загрязняют окружающую среду, – такое решение вынес Штутгартский суд по результатам обысков и проверок корпорации. Как стало известно, “грязные” автомобили были проданы на европейском и американском рынке с 2008 по 2016 год. В числе машин с высоким уровнем выброса оказались и несколько люксовых моделей “Мерседес Бенц”. Судебное разбирательство было инициировано в апреле этого года Минюстом США, ведомство утверждало, что “Даймлер” преднамеренно сфальсифицировал информацию о выбросах.