Daimler восемь лет продавал машины с «грязными» дизельными моторами

По Редактор -
11:27
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“Даймлер” реализовал более миллиона машин с дизельными двигателями, которые загрязняют окружающую среду, – такое решение вынес Штутгартский суд по результатам обысков и проверок корпорации. Как стало известно, “грязные” автомобили были проданы на европейском и американском рынке с 2008 по 2016 год. В числе машин с высоким уровнем выброса оказались и несколько люксовых моделей “Мерседес Бенц”. Судебное разбирательство было инициировано в апреле этого года Минюстом США, ведомство утверждало, что “Даймлер” преднамеренно сфальсифицировал информацию о выбросах.

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Редактор

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