Чистая прибыль компании Новатэк превысила значения прошлого года больше чем вдвое.

Речь о данных за первый квартал по российским стандартам отчетности. Выручка “Новатэка” также вышла в плюс на 19,5 процентов и составила свыше 127 миллиардов рублей. Себестоимость продаж выросла почти на 19 процентов также, до 66 миллиардов за отчетный период. Ну а что касается других цифр, то прибыль до налогообложения компании увеличилась до 31 миллиарда, а долгосрочный и краткосрочный кредиты, наоборот, снизились.