Белоруссия сможет получить российский кредит

Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра финансов Максима Ермоловича, проект кредитного соглашения уже подготовлен, однако пока речь идет только о принципиальной договоренности на государственном уровне. Конкретных сроков выделения средств белорусский чиновник не назвал. 700 миллионов долларов необходимо для рефинансирования долга Белоруссии.
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