Белоруссия сможет получить российский кредит

Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра финансов Максима Ермоловича, проект кредитного соглашения уже подготовлен, однако пока речь идет только о принципиальной договоренности на государственном уровне. Конкретных сроков выделения средств белорусский чиновник не назвал. 700 миллионов долларов необходимо для рефинансирования долга Белоруссии.