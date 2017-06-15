Белоруссия сможет получить российский кредит

По Редактор -
13:50
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра финансов Максима Ермоловича, проект кредитного соглашения уже подготовлен, однако пока речь идет только о принципиальной договоренности на государственном уровне. Конкретных сроков выделения средств белорусский чиновник не назвал. 700 миллионов долларов необходимо для рефинансирования долга Белоруссии.

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Редактор

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