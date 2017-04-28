Банк России пока не планирует выходить из капитала Московской биржи

По Редактор -
18:49
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Директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына рассказала, что в законодательство внесены изменения, позволяющие Банку России оставаться акционером с тем пакетом, который сейчас у банка есть. Руководители страны и депутаты ГД, которые соответствующие поправки принимали и принимали соответствующее решение, оценивали текущую экономическую ситуацию, оценивали роль Банка России в стабилизации этой ситуации. При этом Курицына отметила, что перспективы продажи либо сохранения доли Московской биржи пока непонятны. Напомню, ЦБ владеет 12 процентами торговой площадки.

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Редактор

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