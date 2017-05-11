АвтоВАЗ возвращается из отпуска

Сегодня из отпуска возвращается “АвтоВАЗ”. Конвейер возобновит работу после плановых каникул, которые начались в первых числах мая. В прошлом году корпоративные выходные были в январе, в этом по просьбе сотрудников отдых перенесли. Кстати, без январских каникул первый квартал этого года для “АвтоВАЗа” оказался более продуктивным: выручка выросла на 20 процентов, продажи автомобилей Lada – на 8 процентов.