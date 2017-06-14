АвтоВАЗ с 1 июля повышает зарплаты на 5 процентов

Индексация коснется всех сотрудников предприятия, за исключением топ-менеджеров. До этого зарплаты на заводе повышали год назад на 6 процентов. Правда, тогда работники работали по сокращенной рабочей неделе.
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