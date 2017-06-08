Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова

В настоящее время против бывших собственников и руководителей компании возбуждено уголовное дело о хищении 114 миллиардов рублей. Сестра Беджамова Лариса Маркус и бывший вице-президент банка Екатерина Глушкова признали свою вину, и Хамовнический суд в мае приговорил Маркус к 9 годам, а Глушакову – к 4 годам лишения свободы. Беджамов бежал за границу и позже был арестован в Монако по запросу России. Однако власти княжества его отпустили, и сейчас банкир, как сообщалось, находится в Лондоне. В январе прошлого года ЦБ отозвал у Внешпромбанка лицензию, посчитав невозможной его существование. Дыра в капитале превышала 187 миллиардов рублей.