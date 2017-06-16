Антимонопольный регулятор Евросоюза начал расследования в отношении компаний Nike, Universal Studios и Sanario

Антимонопольный регулятор Евросоюза начал три отдельных расследования в отношении компаний Nike, Universal Studios и Sanario, владельца бренда Hello, Kitty. В их рамках, сообщает “Интерфакс”, будет проведена проверка того, не ограничивают ли они трансграничные интернет-продажи товаров таким образом, что это сказывается на свободе выбора европейских потребителей. Речь идет о различных видах продукции, включая одежду, аксессуары для телефонов и игрушки. Ранее в этом месяце Еврокомиссия начала расследование, касающееся торговых практик американского производителя одежды и аксессуаров компании Gess.