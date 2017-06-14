Американский Сенат планирует усилить санкции против России

Американский Сенат уже завтра может обсудить соглашение по усиленным санкциям против России. Ранее сообщалось о планах объединить в один законопроект антироссийские и антииранские меры. Продлить на год санкции против России 19 июня может и Совет Евросоюза по иностранным делам. Все это, как считают биржевые эксперты, скажется на российских активах.
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