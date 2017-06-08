Александр Мамут заинтересовался игорным онлайн-бизнесом

Как пишет “Коммерсант”, структуры миллиардера в скором времени запустят букмейкерскую платформу “Вин.Ру”, партнер одноименной международной компании. Российская сторона намерена вкладывать в проект 10 миллионов евро ежегодно, чтобы через три года занять значительную долю на рынке. Как отмечает издание, это первый случай, когда иностранный букмекер легально выходит на российский рынок.