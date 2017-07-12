Александр Мамут и Михаил Шишханов продают акции группы ПИК Сергею Гордееву, он станет владельцем контрольного пакета компании

Крупнейший владелец девелопера “ПИК” Сергей Гордеев выкупит акции компании у Михаила Шишканова и Александра Мамута. Сейчас Гордеев контролирует около 30 процентов компании, Александр Мамут – 16 процентов, а Михаил Шишканов – около 10 процентов. Таким образом, после сделки Гордеев получит контрольный пакет акций “ПИК“. ВТБ в качестве портфельного инвестора приобретает 7,6 процентов акций девелопера.