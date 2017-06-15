Акции российских компаний

По Редактор -
13:51
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13 июня снижение российского рынка акций объясняли опасениями по поводу санкций, протестными движениями в России, таким медвежьим новостным фоном по рынку нефти, плюс, конечно, сильный рубль, он тоже где-то металлургов может затрагивать в той или иной степени. НЛМК после дивидендной отсечки накануне сейчас отскакивает примерно на полпроцента. Напомню, что в начале этой короткой рабочей недели аналитики “Сити” говорили о том, что если рубль будет ослабевать, это больше как раз акции металлургических добывающих компаний поддержит, чем ту же самую нефтянку.

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Редактор

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