Акции российских компаний

13 июня снижение российского рынка акций объясняли опасениями по поводу санкций, протестными движениями в России, таким медвежьим новостным фоном по рынку нефти, плюс, конечно, сильный рубль, он тоже где-то металлургов может затрагивать в той или иной степени. НЛМК после дивидендной отсечки накануне сейчас отскакивает примерно на полпроцента. Напомню, что в начале этой короткой рабочей недели аналитики “Сити” говорили о том, что если рубль будет ослабевать, это больше как раз акции металлургических добывающих компаний поддержит, чем ту же самую нефтянку.