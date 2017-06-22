Аэропорт Внуково теряет своих пассажиров

Третий по пассажиропотоку аэропорт страны Внуково понемногу уступает свои позиции. Основным владельцем аэропорта является давний партнер Алишера Усманова, миллиардер и депутат Госдумы Андрей Скотч. Государство реализовало большую часть своего пакета в августе 2016 года частным инвесторам. Как пишет “Форбс”, сейчас формально долями депутата владеет его отец-пенсионер Владимир Скотч. Скотчу и его партнеру – председателю совета директоров аэропорта Виталию Ланцеву принадлежит 74,9 процента “Объединенного аэропорта Внуково”. Доли разделены в пропорции 82 на 18 процентов. В прошлом году Внуково обслужил менее 14 миллионов пассажиров. Падение на 12 процентов по сравнению с 2015 годом. В итоге теперь буквально на пятки ему наступает петербургский аэропорт Пулково, там пассажиропоток тоже падает, но гораздо меньшими темпами, в прошлом году всего на 2 процента. Теперь эти два аэропорта разделяют всего 700 тысяч пассажиров против 2 миллионов 300 тысяч годом ранее. В значительной мере положение Внуково пошатнулось из-за банкротства авиакомпании “Трансаэро”. Этот перевозчик обеспечивал более трети пассажиропотока аэропорта.
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