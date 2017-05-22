Аэрофлот подал иск на 576 миллионов рублей против компании Гражданские самолеты Сухого

По Редактор -
21:21
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По сведениям газеты “Ведомости”, связано это с поставкой “Аэрофлоту” несколько лет назад первой партии лайнеров “Сухой Суперджет 100”. В контракте авиакомпания прописала, что если не получит от государства субсидии на уплату лизинговых платежей, то эти субсидии компенсирует производитель, но субсидии “Аэрофлот” так и не дождался. Источники “Ведомостей” объясняют, что “Гражданские самолеты “Сухого” согласились включить такое условие в контракт, потому что очень хотели продать “Суперджеты” “Аэрофлоту”.

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Редактор

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