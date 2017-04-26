Компания “Абсолют Страхование” подвела итоги финансового года – объем сборов превысил 3 миллиарда рублей, а чистая прибыль страховщика увеличилась более чем на 20 процентов, при этом компания стабильно осуществляла выплаты, в 2016 году они составили более 800 миллионов рублей. Наиболее высокие темпы роста показали страхование имущества и ответственность юридических лиц и грузов.
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