Компания “Абсолют Страхование” подвела итоги финансового года – объем сборов превысил 3 миллиарда рублей, а чистая прибыль страховщика увеличилась более чем на 20 процентов, при этом компания стабильно осуществляла выплаты, в 2016 году они составили более 800 миллионов рублей. Наиболее высокие темпы роста показали страхование имущества и ответственность юридических лиц и грузов.