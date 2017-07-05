214 федеральных закона и поправки к ним. Продажа алкоголя по правам

С июля вступают в силу 214 федеральных законов и поправок к ним. Ну, например, о разрешениях на большегрузы рассказывать не буду, как и теперь обязательных для юрлиц электронных кассовых аппаратах. Поговорим об изменениях, которые коснутся рядовых россиян. И начнем, пожалуй, с изменения правил продажи алкоголя. Теперь его можно покупать еще и по водительскому удостоверению либо паспорту болельщика. Однако полуторалитровые бутылки с пивом и прочими слабоалкогольными напитками мы ни по каким документам больше не купим. Продажа пластика с алкоголем по полтора литра и в больших объемах запрещена в рамках борьбы с алкоголизацией. Кроме того, жизнь с 1 июля станет несколько дороже. Тарифы ЖКХ увеличиваются по всей России. В Москве повышение самое существенное: на 7 процентов. В Московской области, как и в среднем по России, на 4. Кроме того, дороже станут и пригородной электрички в Москве и области. Если в рублях, то за подмосковный электропоезд – плюс полтора рубля за каждую зону. Ну а в границах столицы разовая поездка подорожала на 2 рубля, то есть до 34. Однако до 2019 года поднимать стоимость проезда больше не планируют.