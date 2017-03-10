Продажа ценных бумаг онлайн

Хотите стать успешным инвестором — добро пожаловать на портал Freedom24.ru! Здесь предоставляется возможность скупить акции, как отечественных корпораций, так и компаний США. Причём сделать это не сложнее, чем купить товар в рядовом виртуальном магазине.

Вам интересно узнать о проекте? Давайте рассмотрим его детальней!

Данный проект является первым, продвигаемым в России продуктом, специализирующимся на продажах ценных бумаг в онлайн просторах. Его рамками обеспечивается возможность, на законном основании (см. закон «О рынке ценных бумаг»), ставить действующие акции разных компаний на депозитные счета.

Проект в формате интернет-магазина запущен в 2013 году под учредительством инвестиционной компании «Фридом Финанс», чья деятельность подтверждена членством в Санкт-Петербургской и Московской баржами, НАУФОР, с присвоением рейтинга надёжности агентством «Эксперт РА» — «А».

Уставной капитал организации — 1 132 млн. рублей.

Непосредственные цели

Единственной целью проекта, официально переименованного в 2015 году на Freedom24.ru, является оказание содейственной помощи физическим и коммерческим лицам в освоении инвестиционной сферы и покупки ценных бумаг самых крупных компаний России и Европы.

Благодаря предоставленному виртуальному сервису потенциальные инвесторы могут:

— скупать акции компаний в любое время суток без выходных и праздников,

— отслеживать зачисление приобретённых пакетов на депозитных счетах уже спустя 10 минут после заключения сделки,

— организовывать покупки без установки торговой платформы, то есть через личный кабинет,

— подавать заявки в лимитированном формате.

Правила выплат дивидендов

Для того чтобы получать заслуженную прибыль, акционер должен выбрать компанию, выплачивающую дивидендный фонд и иметь в распоряжении актив её ценных бумаг на период закрытия акционерного реестра.

На нашем портале ежедневно обновляется календарный график дивидендных выплат! При этом обращаем внимание на то, что акционерные дивиденды российских корпораций выплачиваются раз в год либо в полгода при условии, что решение о выплате и размере принимаются специальным собранием на основе показателей финансовой отчётности за выбранный период.

В свою очередь, акционеры европейских компаний получают дивиденды гораздо чаще — раз в квартал. Для примера, вы можете ознакомиться с акциями компании НЛМК по ссылке.

Мы обещаем большие перспективы и готовы запоручиться вашим успехом

Что такое ИК «Фридом Финанс»? Это отряд профильных специалистов, за плечами которых стоит многолетняя практика работы на российских и американских фондовых рынках.

Специализация направлена на:

— Обеспечение доступа к торговым оборотам крупнейших фондовых бирж России и США: биржи Санкт-Петербурга и Москвы, СМЕ, СВОЕ, СВОТ, AMEX, NASDAQ, NYSE,

— Брокерское обслуживание,

— Управление по доверенности ценными бумагами.

Экспертной командой компании осуществляется полноценная клиентская поддержка на доступных биржах. Это:

— генерация идей по возможностям инвестирования,

— сопровождение опытных аналитиков,

— ведение учётности торговых операций,

— консультативная помощь и др.