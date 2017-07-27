Женская обувь Baldinini – традиционный итальянский подход к качеству и стилю

Итальянские обувные бренды всегда отличались практически эталонным качеством, не говоря уже о стиле и модных трендах. Отличный пример этому — известный производитель обуви Baldinini, отличающийся более чем вековой традицией в подходе к изготовлению красивых, удобных и стильных моделей. Вы можете подобрать обувь по своему вкусу, цвету, размеру.

Особенности обуви бренда Baldinini

Известной мастерским Baldinini принёсло постоянное совершенствование методов производства и узнаваемый стиль. Начиная с производства обуви ручной работы небольшими партиями, к концу 70-х годов прошлого столетия компания перешла к изготовлению стильных коллекций для мужчин и женщин. Женские модели получили особое внимание со стороны модниц — разнообразие изделий на все случаи жизни и утончённый стиль независимо от фасона быстро завоевали сердца любительниц красивой обуви.

Отличительная особенность женской обуви Baldinini — стильный минимализм. Здесь нет ярких красок и вычурности в формах. Мастера бренда не гонятся за необычностью, придерживаясь принципов «старой школы» и традиционных подходов в стилизации моделей. При этом, разумеется, дизайнеры не забывают и о новых веяниях в мире моды, стараясь выпускать на рынок такую обувь, которая сочетала бы в себе всё тот же стильный минимализм и актуальный формат моделей.

Мастера не забыли и о комфорте. Каждая партия моделей разрабатывается с учётом не только стилистики, а и с учётом эргономических потребностей — ноги в такой обуви долго не устают. Таким образом, бренд отвечает всем необходимым требованиям в плане хорошей обуви. Причём можно с уверенностью сказать, что продукция даже превосходит обычные требования — это ведь традиционный итальянский подход к производству обуви.

Что предлагает бренд Baldinini для женщин

Дамы могут выбрать себе красивые туфли, удобные кроссовки и лёгкие шлёпанцы. Для осени и зимы бренд предлагает качественные сапоги, лоферы и ботинки. В последнее время достаточно популярны разнообразные мокасины и слиперы. Более подробно про обувь Baldinini вы можете узнать в интернет магазине: pompidou.com.ua

Модели декорируются замками, пряжками или лентами. Цвета для обуви используются в спокойных тонах, но в стильной их комбинации. В продукции Baldinini нет места яркой и вызывающей составляющей — модели достаточно сдержаны, поэтому подойдут для большинства ситуаций. Особенно это касается предложений по туфлям, ботикам и сапогам — модели будут уместны в сочетании с любой одеждой и дамам не придётся ломать голову, подыскивая подходящую комбинацию.

Качество обуви Baldinini характеризуется одним словом — Италия. Это примерно как качественные автомобили ассоциируются с Германией — достоинства итальянских обувных брендов в плане качества просто не обсуждаются.