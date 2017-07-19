Технология франчайзинга: как строится такой бизнес

Франчайзинг — это популярный способ основания своего малого или среднего бизнеса. Зачем придумывать велосипед, если его за предпринимателя уже придумала крупная компания или даже корпорация? Ее бренд известен всей стране или даже миру, есть готовая база клиентов, своя технология производств и ведения бизнеса. Всем этим может воспользоваться бизнесмен, который хочет приобрести такую франшизу. Он автоматически становится партнером крупной компании, так как покупает не только бизнес, но и все атрибуты фирменного стиля, оборудование и все то, что нужно для основания дела под известной маркой.

Франчайзинг — успешный бизнес или зависимость от главной компании?

Создание собственной идеи бизнеса, плана, налаживание производства, наем штаба персонала — это малая часть работы начинающего бизнесмена. В конце концов, дело может даже и не принести долгожданный результат. Чтобы бренд стал узнаваемым, а число клиентов возросло до нужного, следует поработать ни один год. Крайне редко бизнес приносит результат уже в первые полгода работы.

Всегда можно пойти по налаженной схеме и основать бизнес по технологии франчайзинга. Для этого нужно купить франшизу и заключить договор с главной компанией, которая и представляет уже раскрученный бренд. К примеру, уже известная в мире или России компания может продавать свою технологию бизнеса и работы начинающим предпринимателям. Такие франшизы в России покупают многие бизнесмены, в том числе и опытные.

Бизнесмен должен заключить договор, влить свои средства в дело в качестве начального капитала и начать работу. Его старт облегчает то, что он работает под брендом компании. Она ему представляет фирменную продукцию, оборудование, раскрывает информацию о технологии работы и полностью курирует бизнес. Предприниматель словно открывает филиал компании: один их ее магазинов, офисов и т.д. Но в то же время он является полноценным владельцем бизнеса. Также он чувствует поддержку и защиту со сторону главной компании. Можно работать по уже готовой схеме, не тратиться на поиск клиентов, так как бренд уже является узнаваемым.

Некоторые думают, что таким образом бизнесмен попадет в зависимость от основной компании. Конечно же, она может анализировать уровень дохода, контролировать промежуточные результаты работы предпринимателя. Все это нужно для того, чтобы вовремя ему помочь, подсказать оптимальное решение любой возникшей проблемы. Именно поэтому многие в России предпринимают франшизы и не разочаровываются в своем решении. Всегда можно получить поддержку от основной компании, вернуть непроданные товары, вести переговоры с менеджерами, консультироваться с ними.

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