Обзор на такси 838

В качестве предисловия

Если посмотреть на статистику, то можно увидеть: что услуги такси в Киеве заказывают примерно каждые 5 минут. В данной статье речь пойдет про «Всеукраинское Такси 838». Рассмотрим его более подробно.

Основные сведения

Первостепенно компания пытается сделать свой сервис максимально удобным. Служба работает в Киеве и еще 8 городах Украины. Во всех населенных пунктах действует единый номер – 838. Поэтому вы точно будете знать, куда звонить, оказавшись в другом городе.

Из плюсов можно отметить действительно большой опыт работы. Компания работает более 12 лет. Именно поэтому в компании прекрасно понимают, как правильно обслуживать тех или иных клиентов. Работа хорошо организована. Все для того, чтобы вы смогли уехать максимально быстро даже в самый час пик. В компании заявляют, что в ближайшее время будет происходить географическое расширение, сервис появится в новых городах.

Что можно сказать про сайт?

Он отличается своей нейтральностью. Вам сразу же бросятся в глаза большие фотографии. Единственное преимущество, которым может похвастаться компания – возможность заказа такси прямо на сайте. Больше ничего интересного здесь нет. Присутствует стандартная информация о тарифах, водителях, акциях, все совершенно стандартно.

Что еще можно сказать про данную компанию?

Вам обязательно приглянется то, что здесь есть относительно удобное приложение. Оно позволит отслеживать вашу геолокацию. Это позволит вам не потеряться, а встретиться с водителем. Больше никаких преимуществ у мобильного приложения нет. Оно не отличается от решений конкурентов.

Из плюсов можно выделить то, что компания гарантирует, что машина будет точно подана, вам не придется обращаться в другую службу, если вы связались с этой. За все время не было ни одного отказа со стороны компании. Фирма организует трансферы в Киев в аэропорты и на вокзал. При этом, достаточно просто позвонить на уже озвученный номер и ожидать, что такси будет находиться в оговоренном месте и в оговоренное время.

В компании заверяют, что сотрудники отлично знают город, поэтому доставят клиента в самые сжатые сроки. Можно попросить, чтобы к вам приехал более вместительный автомобиль. Но все это есть и у остальных конкурентов. Какие же плюсы можно выделить отдельно?