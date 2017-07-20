Современный дизайнерский ремонт квартир и офисов от А до Я

Компания Интерни Люкс специализируется на услугах дизайнерского ремонта квартир и офисов высокого класса – элитного и вип. На сегодняшний день компания имеет прекрасную репутацию, а в ее послужном списке находится сотрудничество с крупными банками и всемирно известными компаниями, включая Яндекс.

Заказывая выполнение ремонта в квартире или офисе здесь, клиент получает гарантированный высокий результат и эксклюзивность, так как на каждом этапе создания проекта учитывается специфика помещения, а также все пожелания заказчика.

Особенности дизайнерского ремонта

Заказывая дизайнерский ремонт здесь, клиенты получают реализацию своих самых смелых ожиданий. Дизайнерский ремонт, это, в первую очередь, проект, который был разработан специально под желания и потребности конкретного заказчика. При его создании учитываются не только особенности планировки, но также и личные предпочтения и пожелания заказчика.

Стоит также отметить, что дизайнерский ремонт элитного и вип уровня подразумевает полное сопровождение проекта специалистами компании, и максимально тщательный подбор отделочных материалов и специалистов, которые будут заниматься реализаций. Ведь главная задача – создание стильного и комфортного пространства в соответствии с ожиданиями заказчика. Подробнее про ремонт квартир: http://internilux.com/

Современный дизайн-проект непременно включает в себя:

Подбор стиля и цветовой гаммы. Эту задачу лучше всего доверять профессионалам, так как они создадут интерьер не только в рамках выбранной палитры, но также и учтут дополнительные детали, такие как фактуры. Итогом является ощущение целостности интерьера; Планировка помещения, включая расстановку мебели. От того, как именно будет располагаться мебель в помещении, зависти очень многое. И порой для того чтобы изменить его до неузнаваемости, достаточно просто ее переставить; Определение функциональных зон для создания максимального комфорта нахождения в помещении людей. Естественно, что задачи, которые ставятся перед жилым помещением и перед офисом – разные. Поэтому все детали прорабатываются вместе с клиентов в зависимости от поставленных задач; Функциональное наполнение, которое включает разработку схем освещения и размещения оборудования.

Стилевых направлений, доступных на сегодняшний день, существует огромное множество, и среди всего этого разнообразия сложно выбрать что-то одно приоритетное. Лучше всего осуществлять подбор всех деталей интерьера в сотрудничестве с дизайнерами, и они помогут превратить в реальность все ожидания клиентов, создав помещение мечты без ущерба для его функциональности.