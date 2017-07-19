Сложный такелаж под силу исключительно профессионалам

Перемещение крупногабаритных предметов весом более 150 килограмм с использованием специальной техники и инструментов называется такелажными работами. По сути, это достаточно емкое понятие, включающее в себя широкий ряд технологических операций, без которых невозможно переместить объекты крупных габаритов и значительной массы с одного места на другое. Погрузочные работы и транспортировка груза являются одними из наиболее сложных процессов при оказании такелажных услуг.

В числе такелажных работ большое количество операций: такелаж через оконные проемы, монтаж и демонтаж оборудования, подъем, перемещение и опускание объектов, подвешивание блоков, установка техники, транспортировка тяжеловесных грузов на дальние расстояния, перемещение грузов внутри здания без использования крана, погрузка, сборка и разгрузка оборудования и еще целый ряд сложных манипуляций, составляющих понятие такелажные работы высокой сложности. Дополнительно к выше указанным действиям транспортные компании могут производить пусконаладочные работы и устраивать фундамент под станки.

Профессиональный подход к выполнению такелажа – это непременное соблюдение большого количества условий. Успех подобного предприятия, прежде всего, зависит от персонала, который выполняет работу. Как правило, серьезные такелажные компании набирают в свой штат исключительно квалифицированные и опытные кадры. Работники регулярно проходят переаттестации и посещают курсы повышения квалификации.

Стоит понимать, что сложный такелаж отличается от привычных погрузочно-разгрузочных работ. Услуги такелажа подразумевают использование специальных механизмов, приспособлений и техники. Произвести операции по транспортировке дорожных машин, производственного оборудования, банкоматов или огромных сейфов вручную не представляется возможным. Между прочим, транспортировка оборудования промышленного назначения и большой дорожной техники считается среди такелажников особой статьей работ. Башенные краны, станки, катки и экскаваторы – для того чтобы доставить эти индустриальные машины на новый объект необходима тщательная подготовка. А это детальная разработка плана, в котором описываются действия всех участников предстоящего процесса.

Важно знать, что перевезти тяжеловесного оборудование и машины можно только на спецтранспорте – низкорамных платформах. Роль перевозчика также часто исполняют полуприцепы-тяжеловозы. Данная техника имеет различную ширину, длину и, что самое главное, грузоподъемность. Когда предстоит выбрать тяжеловоз для транспортировки негабарита, организаторы такелажных работ первым делом определяют размер машины для перевозки груза и ее габариты. Безопасность перемещения большого объекта – крайне важный фактор в процессе выполнения сложного такелажа.

Такелажные работы в больших городах, например, демонтаж, монтаж и перевозка оборудования в Москве или Санкт-Петербурге, востребованы в большом числе отраслей народного хозяйства, начиная от пищевой промышленности и заканчивая металлургическим комплексом. Четкая организация всех этапов процесса сложного такелажа лучшим образом отражается на результате работы: погрузка верстаков, станков, конвейеров и остальных элементов технологических линий обеспечивает сохранность дорогостоящего оборудования и производится в строго установленные сроки.