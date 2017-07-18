В качестве молока или творога собственного домашнего хозяйства вряд ли кто усомнится. Для получения высококачественных продуктов домашнего животноводства используются молочные сепараторы, позволяющие легко отделить жирные сливки от обрата. Из более насыщенных фракций, фермер получает непревзойденное по вкусовым качествам масло, сметану и жирный творог. Обрат является основой для изготовления диетических продуктов и является ценной составляющей в хлебопечении. Отдельные модели молочных сепараторов могут очистить исходное сырье от всевозможных бактерий.

Принципы работы

Применяемые в крупных хозяйствах молочные сепараторы используют в работе принцип центробежных сил, благодаря которым происходит разделение цельного молока на фракции разной жирности. При вращении рабочей части сепаратора, более плотные составляющие скапливаются в его центре, а менее жирный продукт устремляется к краям. Разделенные сливки молоко выводятся по рабочим каналам в подготовленные емкости. Высокую скорость вращения обеспечивает электромотор, мощность которого в основном определяет производительность аппарата и его функциональность.

Исходный продукт может подаваться открытым методом или поступать внутрь сепаратора для молока под определенным давлением. В первом случае устройство имеет невысокую производительность и может использоваться для обеспечения бытовых нужд. Закрытые аппараты отличается способностью к переработке больших объемов цельного молока. Они используются в крупных молочных хозяйствах и имеют немалую стоимость.

Определяющие цену факторы

Ассортимент, представленных на рынке молочных сепараторов достаточно велик. Потребитель выбирает для себя устройство, максимально отвечающее его запросам, где немаловажную роль играет стоимость аппарата. К основным факторам, определяющим стоимость сепаратора-сливкоотделителя можно отнести:

Бренд производителя;

Используемые в конструкции материалы;

Предлагаемый функционал;

Производительность.

Бюджетные модели молочных сепараторов предлагают российские поставщики. Несмотря на невысокую цену, аппараты зарекомендовали себя с лучшей стороны у домохозяек и владельцев молочных комплексов. Клиентам предлагается выбрать устройства в различном исполнении корпуса с набором основных функций. Любителям вкусной молочной продукции производители могут порекомендовать совмещенные агрегаты – в одном корпусе расположены сепаратор и маслобойка. Для выбора оптимального варианта, лучше всего обратиться к консультанту поставщика и регулярно наслаждаться вкусом собственных сыров и сливок.